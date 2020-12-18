Bilecik'te jandarma ekipleri kırsaldaki hayvanları besledi
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Bilecik'te jandarma ekipleri kırsaldaki hayvanları besledi

18.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:34
Bilecik'te jandarma ekipleri kırsaldaki hayvanları besledi

Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsaldaki hayvanları besledi.

Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsaldaki hayvanları besledi.

Köylerde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca girişlerin yasaklandığı Bozcaarmut ve Küçükelmalı Tabiat Parkı göletleri civarındaki hayvanlar için ekmek ve çeşitli yiyecekler bırakıyor.

Ekiplerin tedbirler kapsamında alınan kısıtlama süresince hayvanları yemlemeye devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN

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