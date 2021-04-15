Bilecik'te ilaçlama makinesine kıyafetini kaptıran kişi ağır yaralandı
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Bilecik'te ilaçlama makinesine kıyafetini kaptıran kişi ağır yaralandı

Bilecik'te ilaçlama makinesine kıyafetini kaptıran kişi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde traktörün arkasındaki ilaçlama makinesine kıyafetini kaptıran kişinin bacağı koptu.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde traktörün arkasındaki ilaçlama makinesine kıyafetini kaptıran kişinin bacağı koptu.

Alınan bilgiye göre, Sezai Çakıcı ile Mümtaz Emirhan Çakıcı, 11 AF 335 plakalı traktörle tarladan eve dönmek için yola çıktı.

Sezai Çakıcı idaresindeki traktör, Tongurlar köyü Kavak Pınarı mevkisine geldiğinde traktörün arkasında yolculuk eden Mümtaz Emirhan Çakıcı'nın (24) pantolonu, traktörün çektiği ilaçlama makinesinin miline sıkıştı.

Kıyafetini sıkıştığı yerden kurtaramayan Çakıcı'nın bacağı koptu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çakıcı'yı Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

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