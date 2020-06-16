Bilecik'te ev yangını
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Bilecik'te ev yangını

Bilecik'te meydana gelen yangında bir ev kullanılmaz hala geldi.

Bilecik'te ev yangını
16.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:11

Bilecik'te meydana gelen yangında bir ev kullanılmaz hala geldi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tarpak Köyü'nde İbrahim Kibir'e ait tek evin mutfak kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören ev sahibi hemen durumu İnhisar Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak haber verdi. Yangına İnhisar Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Mihalgazi ve Söğüt belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınırken, ev kullanılmaz hala geldi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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