Bilecik'te çiftçilere "aşılama, budama ve gülleci bulamacı" sertifikası verildi
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Bilecik'te çiftçilere "aşılama, budama ve gülleci bulamacı" sertifikası verildi

Bilecik'te çiftçilere 'aşılama, budama ve gülleci bulamacı' sertifikası verildi
Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Bilecik'te, zeytin ağaçlarında verimliliği ve kaliteyi artırmak amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce düzenlenen "Göz aşısı ve budama ile gülleci bulamacı" kursuna katılan 40 çiftçiye sertifikaları verildi.

Bilecik'te, zeytin ağaçlarında verimliliği ve kaliteyi artırmak amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce düzenlenen "Göz aşısı ve budama ile gülleci bulamacı" kursuna katılan 40 çiftçiye sertifikaları verildi.

Vali Bilal Şentürk, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, kentte 16 bin 511 dekar zeytin üretim alanının bulunduğunu söyledi.

Kursun üreticilere önemli katkılar sağladığını, kaliteli ve verimli ürün alınabilecek yöntemlerin öğrenilmesinin önemini aktaran Şentürk, şunları kaydetti:

"İlimizin tarımsal potansiyelini geliştirmek üzere yeni ürünlerle örnek bahçe tesisinin yanında var olan ürünlerin verimlilik ve kalitesinin artırılması ve zararlılarla biyolojik mücadeleyi, üreticilerin bilinçlendirilmesini temin eden tarım teşkilatının gayretli çalışmalarını takip ediyoruz. Kursa katılan çiftçiler, aldıkları eğitimle kaliteyi artıracak, düzenli ürün elde edilmesini sağlayacak ve doğru bilgiyle üretimi geliştirecek. Almış oldukları bilgileri diğer üreticilere de aktaracaklar."

Şentürk, daha sonra kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.

Törene, Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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