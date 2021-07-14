Bilecik'te "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" toplandı
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Bilecik'te "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" toplandı

Bilecik'te 'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu' toplandı
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "Kırsal alanda, kentlerde, ana güzergahlarda buna fırsat vermeyeceğiz, metruk alanları da boş bırakmayacağız. Uyuşturucu başta olmak üzere sigara ve diğer bağımlılıkların kötü olduğunu, gençler nezdinde özenilecek bir şey olmadığını ortaya koymak zorundayız." dedi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "Kırsal alanda, kentlerde, ana güzergahlarda buna fırsat vermeyeceğiz, metruk alanları da boş bırakmayacağız. Uyuşturucu başta olmak üzere sigara ve diğer bağımlılıkların kötü olduğunu, gençler nezdinde özenilecek bir şey olmadığını ortaya koymak zorundayız." dedi.

İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" toplantısında konuşan Şentürk, Bilecik'te bağımlılıkla mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Bağımlılığın toplum için kritik bir konu olduğunu, sadece kurumların sorumluluğunda yürütülecek çalışmalarla önlemenin mümkün olmadığını vurgulayan Şentürk, Yeşilay'ın ortaya koyduğu çalışmaları tüm birimlerle aynı şekilde topluma yayılması gerektiğini ifade etti.

İnsanların bağımlı olmasını engellemek için bağımlılık yapıcı unsurları insanlardan uzak tutmaları gerektiğini anlatan Şentürk, "Onlara kontrollü olarak farklı ortamlar oluşturmalıyız. İnsanları bağımlılık yapan unsurlarla başbaşa bırakmamak ve başbaşa kalmasına fırsat vermemek lazım. Özellikle uyuşturucu hususu derin bir yara. Uyuşturucuyla daha profesyonelce, özellikle sosyal mecralar açısından daha etkin bir şekilde yürütmeliyiz. Eylem tarzımızı sahaya yansıtmamız gerek. Onları kazanmak istiyoruz. Çalışmaların yine aynı hassasiyetle devam edilmesini arzu ediyoruz." diye konuştu.

Uyuşturucu ile mücadelede "Bilecik göz açtırmıyor" kanaatini oluşturacaklarına dikkati çeken Şentürk, şunları kaydetti:

"Kırsal alanda, kentlerde, ana güzergahlarda buna fırsat vermeyeceğiz, metruk alanları da boş bırakmayacağız. Uyuşturucu başta olmak üzere sigara ve diğer bağımlılıkların kötü olduğunu, gençler nezdinde özenilecek bir şey olmadığını ortaya koymak zorundayız. Psikolojik algı oluşturacağız. Gençlerimizin ciğerlerini lekelememesi vurgusunu öne çıkaracağız yani bol oksijenli bir hayat ve dumansız bir hayat vurgusunu öne çıkarmalıyız. Bataklık oluşturacak alanları azaltmak önceliklerimizden olacak."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Albay Metin Şahin, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, kaymakam adayı Şeymanur Kaygusuz ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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