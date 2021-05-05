Bilecik'te 2 bin dekarlık alanında yağlık ayçiçeği ekimi yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik'te 2 bin dekarlık alanında yağlık ayçiçeği ekimi yapılacak

Bilecik'te 2 bin dekarlık alanında yağlık ayçiçeği ekimi yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, il genelinde atıl tarım arazileri üretime kazandırılacağını söyleyerek, "Atıl durumda bulunan, boş ve nadasa bırakılan arazilerin uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri kullanılarak tarımsal üretime kazandırılması amacıyla 'Atıl tarım arazilerinin...

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, il genelinde atıl tarım arazileri üretime kazandırılacağını söyleyerek, "Atıl durumda bulunan, boş ve nadasa bırakılan arazilerin uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri kullanılarak tarımsal üretime kazandırılması amacıyla 'Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması' projesi uygulanacak" dedi.

Vali Bilal Şentürk, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Kaymakam adayı Şeymanur Kaygusuz, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile birlikte proje kapsamında atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesi amacıyla Oluklu Köyü'nde, boş bırakılan ve atıl durumda bulunan arazide incelemede bulundu. Arz açığı olan hububat, baklagil ve yağlı tohumlarda üretimin artırılması, ekstrem koşullarda bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yerinde karşılanması amacıyla projenin yürütüldüğünü ifade eden Vali Şentürk, "Proje alanında arazi kiralama ve toprak işlemesi yapılacak. Tohumluk ihtiyacı belirlenerek, 2 bin dekarlık üretim alanında yağlık ayçiçeği ekiminin yapılması planlanıyor. Tohum, gübre, ilaç maliyetini hibe ile karşılamayı hedefliyoruz. Hasat sonunda elde edilen geliri proje çiftçilerine dağıtımını gerçekleştireceğiz" dedi.

Tozman yaylaları üretime kazandırılacak

Vali Şentürk, İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyünün bin 200 rakımlı yaylasında da incelemede bulundu. 2 bin dekar alanda "Altay" cinsi ceviz yetiştiriciliği yapan firma yetkililerinden ve köy muhtarı İbrahim Özmen'den bilgi alan Vali Şentürk, beraberindekilerle yaylada kurulmuş olan ceviz bahçelerini gezdi. Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş, Tozman yaylalarında hayvan içme suyu göletlerinin oluşturmak için çalışma başlattıklarını, yaylanın çehresini değiştirerek, toplu bir üretim merkezi haline getirmeyi planladıklarını anlattı. - BİLECİK

Bilecik'te 2 bin dekarlık alanında yağlık ayçiçeği ekimi yapılacak
Bilecik'te 2 bin dekarlık alanında yağlık ayçiçeği ekimi yapılacak
Bilecik'te 2 bin dekarlık alanında yağlık ayçiçeği ekimi yapılacak
Bilecik'te 2 bin dekarlık alanında yağlık ayçiçeği ekimi yapılacak
Bilecik'te 2 bin dekarlık alanında yağlık ayçiçeği ekimi yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polisi şaşkına çeviren kumar baskını
Polisi şaşkına çeviren kumar baskını
4 şehir arasında sanayi dayanışması! İmzalar atıldı
4 şehir arasında sanayi dayanışması! İmzalar atıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Hülya Avşar Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Mesut Özil Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bilecik'te 2 bin dekarlık alanında yağlık ayçiçeği ekimi yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 12:19:43. #1.16#

title