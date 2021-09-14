Bilecik'te 12 bin 350 litre kaçak alkol ele geçirildi - Haberler
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Bilecik'te 12 bin 350 litre kaçak alkol ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bilecik'te 12 bin 350 litre kaçak alkol ele geçirildi

Bilecik'e kaçak alkollü içki üretimi yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı, 12 bin 350 litre içime hazır kaçak alkol ele geçirildi.

Bilecik'e kaçak alkollü içki üretimi yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı, 12 bin 350 litre içime hazır kaçak alkol ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları titiz çalışma sonucu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2 şüpheli şahsın kaçak alkollü içki üretimi yaptığı tespit etti. Adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına sonrası harekete geçen ekipleri, iki şüpheli şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramadan 12 bin 350 litre kaçak içki, 1 adet alkol metre, 1 adet alkollü içki üretim düzeneği 50 litre malt aroması ve 4 bin 375 gram anons ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, jandarmada sorgusu devam ediyor. - BİLECİK

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