Bilecik Kayıp Liselinin Cesedi Gölette Bulundu

Kayıp liselinin cesedi gölette bulundu



BİLECİK'in Söğüt ilçesinde geçen çarşamba gününden bu yana kayıp olan, dün çantası ve defterine yazdığı intihar notu gölet kenarında bulunan lise öğrencisi Kemal Kara'nın (16) cesedi dalgıçlar tarafından göletten çıkarıldı.



Söğüt Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Kemal Kara, geçen çarşamba günü okuldan eve gelmeyince ailesi durumu polise bildirdi. Polisin arama çalışmaları sürerken, Kemal Kara'nın okul çantası ile bir deftere yazdığı "Çok güzel hayatım oldu. Aileme hiç kızgın değilim. Hiç kimsenin suçu yok; yemin ederim. Aslında birkaç kişiyi öldürüp öyle intihar edecektim ama kimseye zarar vermek istemedim. Bu kararı hayattan sıkıldığım için verdim. Anne seni çok seviyorum" şeklindeki not ilçe yakınlarındaki Ertuğrulgazi Göleti kenarında bulundu.



Kemal Kara'nın cesedi de bugün dalgıçlar tarafından Ertuğrulgazi Göleti'nden çıkarıldı. kara'nın cenazi otopsi için hastane morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.