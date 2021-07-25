Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 2 otomobili çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 2 otomobili çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.A. İdaresindeki 11 AY 337 plakalı otomobil Pazaryeri ilçesinde Bursa istikametine giderken, M.Ç. idaresindeki 11 EA 049 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 11 AY 337 plakalı otomobilde bulunan Ç.A. ile 1,5 yaşındaki oğlu A.E.A. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun