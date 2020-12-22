Bilecik'in neyi meşhur? Bilecik'in meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Bilecik'in nesi meşhur?
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Bilecik'in neyi meşhur? Bilecik'in meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Bilecik'in nesi meşhur?

22.12.2020 18:07 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:12
Bilecik'in neyi meşhur? Bilecik'in meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Bilecik'in nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Bilecik'in nesi meşhur, neyi meşhur? Bilecik'de yenilebilecek yemekler nelerdir? Bilecik'in en meşhur içecekleri nelerdir? Bilecik'in en meşhur yemekleri, Bilecik'in en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Bilecik'in neyi meşhurdur, Bilecik'in nesi meşhur? Bilecik'in en meşhur yiyecekleri nelerdir?

BİLECİK'İN NEYİ MEŞHUR?

Bilecik ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  • Dağ Eriği Ekşili Kesme Çorbası
  • Büzme Tatlısı
  • Bıldırcın Kebabı
  • Ovmaç Çorbası
  • Mercimekli Bozüyük Mantısı
  • Güveç Keklik Kebabı
  • Kıtırcı Helvası
  • Parmak Köfte
  • Nohutlu Mantı
  • Bilecik Güveci
  • Dağ Eriği Ekşili Kesme Çorbası

Bilecik'in en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.

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