Bilecik'in neyi meşhur? Bilecik'in meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Bilecik'in nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Bilecik'in nesi meşhur, neyi meşhur? Bilecik'de yenilebilecek yemekler nelerdir? Bilecik'in en meşhur içecekleri nelerdir? Bilecik'in en meşhur yemekleri, Bilecik'in en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Bilecik'in neyi meşhurdur, Bilecik'in nesi meşhur? Bilecik'in en meşhur yiyecekleri nelerdir?

BİLECİK'İN NEYİ MEŞHUR?

Bilecik ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Dağ Eriği Ekşili Kesme Çorbası

Büzme Tatlısı

Bıldırcın Kebabı

Ovmaç Çorbası

Mercimekli Bozüyük Mantısı

Güveç Keklik Kebabı

Kıtırcı Helvası

Parmak Köfte

Nohutlu Mantı

Bilecik Güveci

Dağ Eriği Ekşili Kesme Çorbası

Bilecik'in en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.