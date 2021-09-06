Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinliklerinde Buray konser verdi
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Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinliklerinde Buray konser verdi

Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinliklerinde Buray konser verdi
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinliklerinde şarkıcı Buray müzikseverlerle buluştu.

Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinliklerinde şarkıcı Buray müzikseverlerle buluştu.

Bilecik Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konser öncesi vatandaşlar, salgınla mücadele kapsamında alana HES kodu sorgulaması yapılarak alındı. Konserde maske ve mesafe kurallarına riayet edilmesi yönünde anonslar yapıldı.

Daha sonra sahneye çıkan pop müziğinin sevilen ismi Buray, çeşitli şarkılarını seslendirdi.

Konserde Belediye Başkanı Semih Şahin, şarkıcı Buray'a çiçek takdim etti.

Şahin, 6 Eylül'ün Bilecik'in kurtuluş günü olduğunu ifade etti. 99 yıl önce Gazi Mustafa Kemal ile silah arkadaşlarının yurdu düşmandan temizlediğini dile getirerek, "Sizlere, bizlere düşen bilimle, kültürle, sanatla bu kurtuluşu tekrar gerçekleştirmektir." diye konuştu.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de sahneye çıkarak vatandaşlara hitap etti.

Konsere çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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