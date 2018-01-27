Bilecik Belediyesinden Tarih Söyleşisi

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat' etkinlikleri kapsamında "tarih" söyleşisi gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan etkinliğe, tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu katıldı.

Bahadıroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin İsrail'e "One Minute", ABD'ye "işine bak", AB'ye "almazsan alma" sözlerini hatırlattı.

Türkiye'nin artık bir hedefinin olduğunu vurgulayan Bahadıroğlu, şöyle konuştu:

"Yalvarırsanız ensenizin köküne binerler. Biz o hatayı bir defa yaptık. Birinci Dünya Savaşı öncesinde bize dokunmayın, bizi aranıza alın yalvar, yakar olduk. Dalga geçtiler. İmparatorluğumuzu darmadağın ettiler. Topraklarımızı param parça bölüştüler. Müslümanların petrolüne hakim oldular, Müslümanların topraklarına hakim oldular. Onların düştüğü yerde cumhuriyet Türkiye'si ayağa kalktı. Elbirliği ve gönül birliği içinde bu devleti ileri ufuklara taşımak zorundayız. Önce Misak-i Milli sınırları sonra gönül coğrafyamız bizi bekliyor. Bizim önderliğimizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin artık bir hedefi var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıllar boyu hedefsiz geldi. Bugün bir hedefi var. Önce Misak-i Milli sınırları. Barışla mı olur? Savaşla mı olur? bilemem. Bazen barışırsınız, bazen savaşırsınız. Burnunuzun doğrusuna hedefinize yürürsünüz, çünkü batıyı taklit ederek yürüyebileceğimizi zannettik. Geldiğimiz nokta taklit noktasıydı ve bundan öte de bir yere gidemeyecektik. Ama bir süre sonra gerçeği görmeye başladık."

Etkinlik, Bilecik Belediyesi Mehteran Takımının konseriyle sona erdi.