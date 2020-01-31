31.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:38

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Eskişehir yolunda belediyeye ait sahte plakalı bir araçta yolculuk ederken yakalandı. Gelişme sonrası siyaset gündemi hareketlenirken Bilecik Belediye Başkanı kimdir, Bilecik Belediye Başkanı hangi partilidir Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin biyografisi gibi konularda detaylı araştırmalar yapıldı.

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI SEMİH ŞAHİN KİMDİR?

Semih Şahin, Pelitözü köyünden öğretmen Halil ve Bahriye Şahin'in ilk çocuğu olarak 1965 yılında Kızıldamlar köyünde doğdu. İstasyon ve Cumhuriyet mahallelerinde büyüyen Şahin, ortaokul ve lise eğitimini Eskişehir Maarif Koleji'nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden lisans derecesiyle mezun olmasının ardından İstanbul Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi İhtisası yaptı. 1989'da Dünya Bankası bursu ile İngiltere'nin Salford Üniversitesi'nde İnşaat Yönetimi ve Deprem Sonrası Güçlendirme üzerine akademik eğitim aldı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin

Yurt dışı eğitimi ve tecrübesi ile 25 yıl boyunca Balıkesir Üniversitesi İnşaat Bölümü'nde akademik kadroda çalıştı. 1992-1994 yılları arasında, Yapı İşleri Müdürü olarak üniversite kampüsünü inşa eden birimi yönetti. Semih Şahin, Düzce'de 4.5 milyon Avro bütçeli Deprem Sonrası Rehabilitasyon ve 4 milyon Avro bütçeli Engelliler İçin Konut projelerini yönetti. Toplamda Bilecik Belediyesi'nin o dönemdeki bütçesine denk olan bu projelerle Düzce'nin deprem sonrası yeniden planlamasına ciddi katkılar yaptı ve başarılı sonuçlar aldı.

Daha sonra Şişli Belediyesi'nde Fen İşleri Müdürü olarak görev yapan Şahin, 2016-2019 yılları arasında yine Şişli Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Gerek eğitimi gerekse tecrübeleriyle önemli bir birikime ulaşan Semih Şahin, bu birikimini doğup büyüdüğü Bilecik'e hizmet ederek değerlendirmek amacıyla 2019 yılı 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Bilecik Belediye Başkanı Adayı oldu. Seçimlerde Bilecik halkının teveccühü ile Bilecik Belediye Başkanı seçilen Semih Şahin, halen bu görevi yürütüyor.

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİLİDİR?

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin 2019 Yerel Seçimlerinde %50,64 oy oranı ile CHP'den Bilecik Belediye Başkanı seçilmiştir.

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