BİLECİK Ailece gittikleri piknik faciaya dönüştü, anne ve kızı gölette boğuldu Ailece gittikleri piknik faciaya dönüştü, anne ve kızı gölette boğulduBİLECİK'in İnhisar ilçesine bağlı Tarpak Mahallesi'ndeki gölete pikniğe giden Solmaz ailesinden anne Dursun Solmaz ve 14 yaşındaki kızları Cevahir Gül Solmaz, suya düşerek boğuldu.

Ailece gittikleri piknik faciaya dönüştü, anne ve kızı gölette boğuldu

BİLECİK'in İnhisar ilçesine bağlı Tarpak Mahallesi'ndeki gölete pikniğe giden Solmaz ailesinden anne Dursun Solmaz ve 14 yaşındaki kızları Cevahir Gül Solmaz, suya düşerek boğuldu. Anne Dursun Solmaz'ın cansız bedeni su üzerinde çıktığında AFAD ekiplerince, suda kaybolan Cevahir Gül'ün cansız bedeni ise dalgıç polis ekiplerince çıkarıldı. Eşi ve kızını gölette kaybeden baba Muhammed Dursun ise morg önünde gözyaşlarına boğuldu.

Eskişehir'de oturan Muhammed Solmaz, Kurban Bayramı öncesinde eşi Dursun ve 2'si kız 4 çocuğunu da alarak otomobille 45 kilometre mesafedeki Bilecik'in İnhisar ilçesindeki Tarpak köyünde yer alan gölet kenarına gitti. Burada mangal yakan aile, gölet kenarında bir süre eğlendi. Muhammed ve Dursun çiftinin iki kızı gölet kenarında suyla oynarken bir anda suya düştü. Onları kurtarmak için suya anne Dursun Solmaz da atladı. Daha sonra ise mangal başındaki baba Muhammed Solmaz da suya girdi. Muhammed Solmaz, küçük kızını sudan çıkarırken, anne Dursun Solmaz (35) ve kızları Cevahir Gül Solmaz (14) gölette kayboldu. Tüm çabalara rağmen bulunamayan anne ve kızı için Jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dursun Solmaz'ın cansız bedeni su üzerine çıktığında AFAD ekiplerince sudan çıkarıldı. Suda kaybolan Gül Solmaz'ı arama çalışmalarına devam edildi.

Uzun süre yapılan çalışmaların ardından bir sonuç alınamayınca Bursa ve Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Polisi Şube Müdürlüğünde görevli dalgıç polislerden yardım istendi. Kısa sürede gölete gelen kurbağa adamlar, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından Cevahir Gül Solmaz'ın cansız bedenine ulaşarak sudan çıkardı. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından küçük kızın cansız bedeni İnhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BABA MORG KAPISINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gölette eşi Dursun ve kızı Cevahir Gül'ü kaybeden baba Muhammed Solmaz, İnhisar Devlet Hastanesi'nin morg kapısında gözyaşlarına boğuldu. Gölette hayatını kaybeden anne Dursun ve kızı Cevahir Gül Solmaz'ın otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA