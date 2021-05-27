Bilal Temel kimdir? Bilal Temel kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Bilal Temel kimdir? Bilal Temel kaç yaşında, aslen nerelidir?

Bilal Temel kimdir? Bilal Temel kaç yaşında, aslen nerelidir?
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2006 - 2014 yılları arasında Ak Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde; Ak Parti Ankara İl Seçim İşleri Başkanı - İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Bilal Temel kimdir? Bilal Temel kaç yaşında, aslen nerelidir?

Adalet Gönüllüleri Derneği (ADALETDER) Başkanlığı'nı yürütmekten Av. Bilal Temel, son günlerde merak edilen ve internette aratılan kişiler arasında yer almaktadır. Bilal Temel ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİLAL TEMEL KİMDİR?

Av. Bilal TEMEL 1972 Yılında Manisa İli Demirci İlçesinde doğdu.
1997 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Mezun oldu.
Avukat - Arabulucu olarak Ankara'da mesleğini sürdürmektedir. Mesleki ve Sosyal bir çok sivil toplum kuruluşunda görevleri olan Bilal Temel, Hukuk Öğrencilerine yönelik eğitim amaçlı, Adalet Gönüllüleri Derneği (ADALETDER) Başkanlığı'nı yürütmektedir.

2001 yılından bu yana Ak Parti içinde siyasi faaliyetlerini yürüten Bilal Temel, 2006 - 2014 yılları arasında Ak Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyeliği, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde; Ak Parti Ankara İl Seçim İşleri Başkanı - İl Başkan Yardımcılığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Aday İl Temsilcisi görevlerinde bulunmuştur.

17/01/2019 tarihinde 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Genel Müdür olarak atanmıştır.

Bilal TEMEL Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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