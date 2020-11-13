Bilal Sonses & Yıldız Tilbe - Hasbelkader şarkı sözleri nelerdir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bilal Sonses & Yıldız Tilbe - Hasbelkader şarkı sözleri nelerdir?

13.11.2020 15:12 | Son Güncelleme: 13.11.2020 15:15
Bilal Sonses & Yıldız Tilbe - Hasbelkader şarkı sözleri nelerdir?

Bilal Sonses Yıldız Tilbe Hasbelkader Şarkı Sözleri nedir? Bilal Sonses Yıldız Tilbe Hasbelkader Şarkı Sözleri kısa sürede binlerce dinleyiciye ulaşmayı başardı. Bilal Sonses Yıldız Tilbe Hasbelkader Sözleri dinleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki hasbelkader şarkı sözleri nelerdir?

Bilal Sonses Yıldız Tilbe Hasbelkader Şarkı Sözleri nedir? Bilal Sonses Yıldız Tilbe Hasbelkader Şarkı Sözlerikısa sürede binlerce dinleyiciye ulaşmayı başardı. Bilal Sonses Yıldız Tilbe Hasbelkader Sözleri dinleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki hasbelkader şarkı sözleri nelerdir? Detayalar haberimizde...

Bilal Sonses & Yıldız Tilbe - Hasbelkader şarkı sözleri nelerdir?

HASBELKADER ŞARKI SÖZLERİ

Her şeyi bana bırak, ya da oluruna

Su akar yolunu bulurmuş

Yok senden gayrısı da, gel ara sıra

Seven kalbim bak çoktan yorulmuş

Kaşının karası ah, bana sınav

Yolumuz elbet son bulurmuş,

Koklasam doyasıya, bak sonrasına

Tüm hayaller yar sana kurulmuş

Yazmaz kalem elimde yazmaz kalem

Gönlüm yıkık ama yıkılmaz kalem

Varsa bir şey bileyim, bırak beni gideyim

Bir gün karşılaşırız, hasbelkader.

Bekledim gelmese de, beni sevmese de

Acı çekermiş anladım her seven

Ellerim değmese de, adı her neyse ne

İçim rahat, kapandı mesele

Bilal Sonses & Yıldız Tilbe - Hasbelkader şarkı sözleri nelerdir?

İlgili Haberler

Zeynep Bastık VEYasin - Çukur şarkı sözleri
Zeynep Bastık VEYasin - Çukur şarkı sözleri
Deeperise Madrigal - Seni Dert Etmeler şarkı sözleri
Deeperise Madrigal - Seni Dert Etmeler şarkı sözleri
Bedo ft Patron - Ölebilirim şarkı sözleri
Bedo ft Patron - Ölebilirim şarkı sözleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Haydar Akar İlham Aliyev Cevdet Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Timur Selçuk Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Domagoj Vida Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Ölü Kız Türk Asker
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bilal Sonses & Yıldız Tilbe - Hasbelkader şarkı sözleri nelerdir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 15:37:47. #1.14#
title