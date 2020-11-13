Bilal Sonses & Yıldız Tilbe - Hasbelkader şarkı sözleri nelerdir?
Bilal Sonses Yıldız Tilbe Hasbelkader Şarkı Sözleri nedir? Bilal Sonses Yıldız Tilbe Hasbelkader Şarkı Sözleri kısa sürede binlerce dinleyiciye ulaşmayı başardı. Bilal Sonses Yıldız Tilbe Hasbelkader Sözleri dinleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki hasbelkader şarkı sözleri nelerdir?
Bilal Sonses Yıldız Tilbe Hasbelkader Şarkı Sözleri nedir? Bilal Sonses Yıldız Tilbe Hasbelkader Şarkı Sözlerikısa sürede binlerce dinleyiciye ulaşmayı başardı. Bilal Sonses Yıldız Tilbe Hasbelkader Sözleri dinleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki hasbelkader şarkı sözleri nelerdir? Detayalar haberimizde...
HASBELKADER ŞARKI SÖZLERİ
Her şeyi bana bırak, ya da oluruna
Su akar yolunu bulurmuş
Yok senden gayrısı da, gel ara sıra
Seven kalbim bak çoktan yorulmuş
Kaşının karası ah, bana sınav
Yolumuz elbet son bulurmuş,
Koklasam doyasıya, bak sonrasına
Tüm hayaller yar sana kurulmuş
Yazmaz kalem elimde yazmaz kalem
Gönlüm yıkık ama yıkılmaz kalem
Varsa bir şey bileyim, bırak beni gideyim
Bir gün karşılaşırız, hasbelkader.
Bekledim gelmese de, beni sevmese de
Acı çekermiş anladım her seven
Ellerim değmese de, adı her neyse ne
İçim rahat, kapandı mesele