Bilal Sonses & Yıldız Tilbe - Hasbelkader şarkı sözleri nelerdir?

Bilal Sonses Yıldız Tilbe Hasbelkader Şarkı Sözleri nedir? Bilal Sonses Yıldız Tilbe Hasbelkader Şarkı Sözleri kısa sürede binlerce dinleyiciye ulaşmayı başardı. Bilal Sonses Yıldız Tilbe Hasbelkader Sözleri dinleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki hasbelkader şarkı sözleri nelerdir?

Bilal Sonses Yıldız Tilbe Hasbelkader Şarkı Sözleri nedir? Bilal Sonses Yıldız Tilbe Hasbelkader Şarkı Sözlerikısa sürede binlerce dinleyiciye ulaşmayı başardı. Bilal Sonses Yıldız Tilbe Hasbelkader Sözleri dinleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki hasbelkader şarkı sözleri nelerdir? Detayalar haberimizde...

HASBELKADER ŞARKI SÖZLERİ

Her şeyi bana bırak, ya da oluruna

Su akar yolunu bulurmuş

Yok senden gayrısı da, gel ara sıra

Seven kalbim bak çoktan yorulmuş

Kaşının karası ah, bana sınav

Yolumuz elbet son bulurmuş,

Koklasam doyasıya, bak sonrasına

Tüm hayaller yar sana kurulmuş

Yazmaz kalem elimde yazmaz kalem

Gönlüm yıkık ama yıkılmaz kalem

Varsa bir şey bileyim, bırak beni gideyim

Bir gün karşılaşırız, hasbelkader.

Bekledim gelmese de, beni sevmese de

Acı çekermiş anladım her seven

Ellerim değmese de, adı her neyse ne

İçim rahat, kapandı mesele