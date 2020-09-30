Bilal Sonses "Çat Kapı" şarkı sözleri nelerdir? Çat kapı şarkısının sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler

Bilal Sonses'in geçtiğimiz haftalarda çıkardığı "Çat Kapı" şarkısının sözleri merak konusu oldu. Şarkı kısa zamanda 4 milyon civarı izlenme aldı. Peki çat kapı şarkısının sözleri nelerdir? Çat kapı hakkında bilgiler nelerdir? Tüm detaylar haberimizde...