Bilal Sonses "Çat Kapı" şarkı sözleri nelerdir? Çat kapı şarkısının sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler
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Bilal Sonses "Çat Kapı" şarkı sözleri nelerdir? Çat kapı şarkısının sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler

30.09.2020 10:40 | Son Güncelleme: 30.09.2020 10:43
Bilal Sonses

Bilal Sonses'in geçtiğimiz haftalarda çıkardığı "Çat Kapı" şarkısının sözleri merak konusu oldu. Şarkı kısa zamanda 4 milyon civarı izlenme aldı. Peki çat kapı şarkısının sözleri nelerdir? Çat kapı hakkında bilgiler nelerdir? Tüm detaylar haberimizde...

Bilal Sonses'in teklisi 18 Eylül 2020 tarihinde çıktı. Çok beğeni alan şarkının klibi kadar sözleri de beğenildi. Peki "Çat Kapı" şarkısının sözleri nelerdir? Çat kapı sözleri sizlerle...

ÇAT KAPI ŞARKI SÖZLERİ

Sen tek kalanım, geçti yine yar kaç baharım

Elbet ararım gülyüzünü, senle tamamım

Yüreğine sar beni sakın bırakma

Kal yakınlaşır uzaklar

Gafletim sana suç atmak

Örtsen üstümü

Çat kapı gidenim, çat kapı gel

Bu nasıl iş bana anlatıver

Kışıma yaz gibi düşleri ser

Sonunu bile bile yanarım senle

BİLAL SONSES "ÇAT KAPI" ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Bilal Sonses'in yeni şarkısı "Çat Kapı" 18 Eylül 2020 Cuma günü çıktı. Çıktığı andan itibaren güzel izlenme alan şarkı şuanda 5 milyona yakın dinlenme almıştır. Youtube'da müzik kategorisinde 5. sırada yer alan şarkı hakkında diğer bilgilere aşağıdan bakabilirsiniz.

Söz, Müzik: Hakan Gülbiten(Harfe), Bilal Sonses

Düzenleme: Bilal Sonses

Mix, Mastering: Buğra Kunt

Yönetmen: Cem Kılıç

Bağlama: Eren Aker

Klavye: Davut Samet Sarıhan

Bass: Emre Türkmen

BİLAL SONSES KİMDİR?

Bilal Sonses 28 Ekim 1989; Fatih, İstanbul doğumlu Türk pop müziği sanatçısı ve söz yazarıdır. Mehmet İhsan Mermerci Turizm Otelcilik Lisesinden mezun olmuştur.

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