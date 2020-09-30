Bilal Sonses "Çat Kapı" şarkı sözleri nelerdir? Çat kapı şarkısının sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler
Bilal Sonses'in geçtiğimiz haftalarda çıkardığı "Çat Kapı" şarkısının sözleri merak konusu oldu. Şarkı kısa zamanda 4 milyon civarı izlenme aldı. Peki çat kapı şarkısının sözleri nelerdir? Çat kapı hakkında bilgiler nelerdir? Tüm detaylar haberimizde...
Bilal Sonses'in teklisi 18 Eylül 2020 tarihinde çıktı. Çok beğeni alan şarkının klibi kadar sözleri de beğenildi. Peki "Çat Kapı" şarkısının sözleri nelerdir? Çat kapı sözleri sizlerle...
ÇAT KAPI ŞARKI SÖZLERİ
Sen tek kalanım, geçti yine yar kaç baharım
Elbet ararım gülyüzünü, senle tamamım
Yüreğine sar beni sakın bırakma
Kal yakınlaşır uzaklar
Gafletim sana suç atmak
Örtsen üstümü
Çat kapı gidenim, çat kapı gel
Bu nasıl iş bana anlatıver
Kışıma yaz gibi düşleri ser
Sonunu bile bile yanarım senle
BİLAL SONSES "ÇAT KAPI" ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Bilal Sonses'in yeni şarkısı "Çat Kapı" 18 Eylül 2020 Cuma günü çıktı. Çıktığı andan itibaren güzel izlenme alan şarkı şuanda 5 milyona yakın dinlenme almıştır. Youtube'da müzik kategorisinde 5. sırada yer alan şarkı hakkında diğer bilgilere aşağıdan bakabilirsiniz.
Söz, Müzik: Hakan Gülbiten(Harfe), Bilal Sonses
Düzenleme: Bilal Sonses
Mix, Mastering: Buğra Kunt
Yönetmen: Cem Kılıç
Bağlama: Eren Aker
Klavye: Davut Samet Sarıhan
Bass: Emre Türkmen
BİLAL SONSES KİMDİR?
Bilal Sonses 28 Ekim 1989; Fatih, İstanbul doğumlu Türk pop müziği sanatçısı ve söz yazarıdır. Mehmet İhsan Mermerci Turizm Otelcilik Lisesinden mezun olmuştur.