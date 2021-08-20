Bilal Sonses - Bu Aşkta Zararım Var şarkı sözleri! 'Bu Aşkta Zararım Var' sözleri nedir?
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Bilal Sonses - Bu Aşkta Zararım Var şarkı sözleri! 'Bu Aşkta Zararım Var' sözleri nedir?

Bilal Sonses - Bu Aşkta Zararım Var şarkı sözleri! 'Bu Aşkta Zararım Var' sözleri nedir?
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Bilal Sonses'in yeni şarkısı Bu Aşkta Zararım Var Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 230 bin izlenme alırken 17 bin de beğeni aldı. Bu Aşkta Zararım Var şarkısının sözleri merak edildi. Peki, Bu Aşkta Zararım Var sözleri nedir? Bilal Sonses - Bu Aşkta Zararım Var şarkı sözleri nelerdir?

Bilal Sonses - Bu Aşkta Zararım Var şarkı sözleri merak ediliyor. Şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİLAL SONSES - BU AŞKTA ZARARIM VAR SÖZLERİ

Ardımdan ah edipte, ben ağlarken güldün mü?

Şimdi için rahat mı? Muradına erdin mi?

Seni sevmekten başka var mı benim günahım

Birbirine karıştı, gecelerim sabahım

*****

Bu aşkta zararım var, benim ne günahım var?

Bitirdin helalin var, muradına erdin mi?

*****

Bugün dünden beterim, bir meçhule giderim

Seni tebrik ederim, muradına erdin mi?

Yaradanın aşkına, dön de bir bak ardına

Bu gidişle ölürüm, çıkamam ben yarına.

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

20 Ağustos 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen Bu Aşkta Zararım Var şarkısı çok kısa bir sürede 233 bin izlenme ve 17 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle: Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Söz: Doğan Nurlu

Müzik: Esef Nurlu Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Düzenleme: Bilal Sonses

Mix, Mastering: Buğra Kunt

Yönetmen: Cem Kılıç

Haber Yorumları
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Bilal Sonses - Bu Aşkta Zararım Var şarkı sözleri! 'Bu Aşkta Zararım Var' sözleri nedir? - Haberler
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