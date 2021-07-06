Bilal Hancı & Mustafa Ceceli - Rüzgar sözleri! 'Rüzgar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Bilal Hancı & Mustafa Ceceli'nin yeni şarkısı çıktı! Youtube'a yüklenen yeni Rüzgar şarkısı kısa sürede 1.7 milyon izlenme ve 91 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Bilal Hancı & Mustafa Ceceli - Rüzgar sözleri nelerdir? Bilal Hancı & Mustafa Ceceli - Rüzgar şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Youtube trendlerde müzik listesinde 1. sırada bulunan Bilal Hancı & Mustafa Ceceli - Rüzgar şarkısının sözleri sizlerle. Şarkı hakkındaki diğer bilgileri de sizlere ileteceğiz.
BİLAL HANCI & MUSTAFA CECELİ - RÜZGAR ŞARKI SÖZLERİ
Bu hasretluğun resmidur
Anlatsam da anlamazlar
Gökyüzünde ay parlardi
Saçlarında yakamozlar
Bu hasretin resmidir
Anlatsam da anlamazlar
Gökyüzünde ay parlardı
Saçlarında yakamozlar
[Nakarat Kısmı]
Rüzgar savursun saçuni
Elum silsun gözyaşuni
Bekle sen eğme başuni
Elbet bir gün kavuşuruz
Sevda çiçeği solmazsa
Yüreğim seni bulmazsa
Kavuşmak nasip olmazsa
Türkülerde buluşuruz
Rüzgar savursun saçuni
Elum silsun gözyaşuni
Bekle sen eğme başuni
Elbet bir gün kavuşuruz
Sevda çiçeği solmazsa
Yüreğim seni bulmazsa
Kavuşmak nasip olmazsa
Türkülerde buluşuruz
***
Bu hasretluğun resmidur
Anlatsam da anlamazlar
Gökyüzünde ay parlardi
Saçlarında yakamozlar
Bu hasretin resmidir
Anlatsam da anlamazlar
Gökyüzünde ay parlardı
Saçlarında yakamozlar
[Nakarat Kısmı]
Rüzgar savursun saçuni
Elum silsun gözyaşuni
Bekle sen eğme başuni
Elbet bir gün kavuşuruz
S?vda çiçeği solmazsa
Yüreğim seni bulmazsa
Kavuşmak nasip olmazsa
Türkül?rde buluşuruz
Rüzgar savursun saçuni
Elum silsun gözyaşuni
Bekle sen eğme başuni
Elbet bir gün kavuşuruz
Sevda çiçeği solmazsa
Yüreğim seni bulmazsa
Kavuşmak nasip olmazsa
Türkülerde buluşuruz
Rüzgar savursun saçuni
Elum silsun gözyaşuni
Bekle sen eğme başuni
Elbet bir gün kavuşuruz
Sevda çiçeği solmazsa
Yüreğim seni bulmazsa
Kavuşmak nasip olmazsa
Türkülerde buluşuruz
ŞARKI HAKKINDA DİĞER BİLGİLER
2 Temmuz tarihinde Youtube'a yüklenen Rüzgar şarkısı kısa sürede 1.7 milyon izlenme ve 91 bin beğeni aldı. Şarkı şuanda Youtube müzik trendlerinde 1. sırada bulunuyor. Şarkı hakkında diğer bilgiler şu şekilde:
Söz: Azmi Coşkun
Müzik: Ümit Karabiber
Düzenleme: Mustafa Ceceli
Kemençe, Gitar: Mustafa Ceceli
Mix- Master: Koray Püskül
Klip Yönetmeni: Murad Küçük