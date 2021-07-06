Bilal Hancı & Mustafa Ceceli - Rüzgar sözleri! 'Rüzgar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Bilal Hancı & Mustafa Ceceli - Rüzgar sözleri! 'Rüzgar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Bilal Hancı & Mustafa Ceceli - Rüzgar sözleri! 'Rüzgar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Bilal Hancı & Mustafa Ceceli'nin yeni şarkısı çıktı! Youtube'a yüklenen yeni Rüzgar şarkısı kısa sürede 1.7 milyon izlenme ve 91 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Bilal Hancı & Mustafa Ceceli - Rüzgar sözleri nelerdir? Bilal Hancı & Mustafa Ceceli - Rüzgar şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Youtube trendlerde müzik listesinde 1. sırada bulunan Bilal Hancı & Mustafa Ceceli - Rüzgar şarkısının sözleri sizlerle. Şarkı hakkındaki diğer bilgileri de sizlere ileteceğiz.

BİLAL HANCI & MUSTAFA CECELİ - RÜZGAR ŞARKI SÖZLERİ

Bu hasretluğun resmidur

Anlatsam da anlamazlar

Gökyüzünde ay parlardi

Saçlarında yakamozlar

Bu hasretin resmidir

Anlatsam da anlamazlar

Gökyüzünde ay parlardı

Saçlarında yakamozlar

[Nakarat Kısmı]

Rüzgar savursun saçuni

Elum silsun gözyaşuni

Bekle sen eğme başuni

Elbet bir gün kavuşuruz

Sevda çiçeği solmazsa

Yüreğim seni bulmazsa

Kavuşmak nasip olmazsa

Türkülerde buluşuruz

Rüzgar savursun saçuni

Elum silsun gözyaşuni

Bekle sen eğme başuni

Elbet bir gün kavuşuruz

Sevda çiçeği solmazsa

Yüreğim seni bulmazsa

Kavuşmak nasip olmazsa

Türkülerde buluşuruz

***

Bu hasretluğun resmidur

Anlatsam da anlamazlar

Gökyüzünde ay parlardi

Saçlarında yakamozlar

Bu hasretin resmidir

Anlatsam da anlamazlar

Gökyüzünde ay parlardı

Saçlarında yakamozlar

[Nakarat Kısmı]

Rüzgar savursun saçuni

Elum silsun gözyaşuni

Bekle sen eğme başuni

Elbet bir gün kavuşuruz

S?vda çiçeği solmazsa

Yüreğim seni bulmazsa

Kavuşmak nasip olmazsa

Türkül?rde buluşuruz

Rüzgar savursun saçuni

Elum silsun gözyaşuni

Bekle sen eğme başuni

Elbet bir gün kavuşuruz

Sevda çiçeği solmazsa

Yüreğim seni bulmazsa

Kavuşmak nasip olmazsa

Türkülerde buluşuruz

Rüzgar savursun saçuni

Elum silsun gözyaşuni

Bekle sen eğme başuni

Elbet bir gün kavuşuruz

Sevda çiçeği solmazsa

Yüreğim seni bulmazsa

Kavuşmak nasip olmazsa

Türkülerde buluşuruz

ŞARKI HAKKINDA DİĞER BİLGİLER

2 Temmuz tarihinde Youtube'a yüklenen Rüzgar şarkısı kısa sürede 1.7 milyon izlenme ve 91 bin beğeni aldı. Şarkı şuanda Youtube müzik trendlerinde 1. sırada bulunuyor. Şarkı hakkında diğer bilgiler şu şekilde:

Söz: Azmi Coşkun

Müzik: Ümit Karabiber

Düzenleme: Mustafa Ceceli

Kemençe, Gitar: Mustafa Ceceli

Mix- Master: Koray Püskül

Klip Yönetmeni: Murad Küçük

Haber Yorumları
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Bilal Hancı & Mustafa Ceceli - Rüzgar sözleri! 'Rüzgar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler
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