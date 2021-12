BILA 2021 Book Prize Ödülü Dr. Öğretim Üyesi Ayça Uçar'ın Oldu

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ayça Uçar'ın Routledge Yayınevi tarafından İngiltere ve Amerika'da basılan Perils of the Seas and Inherent Vice in Marine Insurance Law adlı kitabı, BILA (British Insurance Law Association) tarafından 2021 Book Prize'a layık görüldü. 2020 yılında okuyucuyla buluşan kitaba Deniz Ticareti Sigorta Hukuku'nun farklı alanlarında oldukça geniş kapsamlı araştırmalar içermesi nedeniyle ödül verildi. Dr. Öğretim Üyesi Ayça Uçar ödülünü, 13 Ekim 2021'de çevrim içi düzenlenen törenle aldı.

Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ayça Uçar'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

