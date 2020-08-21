Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı Kendi markasını kurarak satışlar yapan Selin Ciğerci, bikinisinin üzerine 4 milyon 100 bin TL değerinde takı taktı. Takılarıyla gündem olmasının ardından açıklama yapan Ciğerci, Hamd olsun çalışıyorum, kazanıyorum" dedi.

Sosyal medya fenomeni ve iş kadını Selin Ciğerci, kendi kozmetik markasını kurarak satış yapmaya başladı. Ürünleri kısa sürede çok satanlar listesinde yer alan Ciğerci, kendisine yatırım yaparak 4 milyon TL değerinde takı aldı.

ÜZERİNDE MİLYONLAR YAŞIYOR

Normalleşme sürecinin başlamasıyla Bodrum'daki evine giden Selin Ciğerci, tatil pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Her anını paylaştığı Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan Ciğerci, dün arkadaşlarıyla tekne turuna çıktı. Şıklığından her daim ödün vermeyen fenomen, bikinisinin üzerine 4 milyon 100 bin TL'lik takı taktı.

Yeni aldığı pırlantalarıyla paylaşım yapan Ciğerci'nn 20 karat yüzüğü 2 milyon 800 bin TL, 12 karat olan kolyesi ise 1 milyon 300 bin TL değerinde.

"KAZANIYORUM, ALIYORUM"

Takılarıyla kısa sürede gündem olan Selin Ciğerci, "Hamd olsun çalışıyorum, kazanıyorum, alıyorum. Şimdi içinizde sallayanlar olacak hikayelerime baksınlar her gün en çok satanlar arasındayım. Yardımlarımı da yapıyorum çok şükürler olsun" dedi.