Bikinili Fotoğraf Paylaşan Özge Ulusoy'un Göbek Deliği Yine Olay Oldu
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Özge Ulusoy'un bikilini fotoğrafının altına göbeğiyle ilgili çok sayıda yorum yapıldı.
Bir dönem Hacı Sabancı ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren manken Özge Ulusoy bikinili fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
GÖBEK DELİĞİ YİNE OLAY OLDU
Sosyal medyada bir kez daha göbek deliğinin ortalamanın daha yukarıda olduğuna dikkat çeken yorumlar yapıldı.
İşte yapılan yorumlardan bazıları;
- Özge'nin göbek deliği lens mi?
- Göbek deliği az daha yukarıda olsa gamze olabilirmiş
- Özge'nin göbek deliği gibiyim. Varım ama olmam gereken yerde değilim.
Özge Ulusoy'un o paylaşımı;
YORUMLAR (76)
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Allah yaratmış bize bok yemek düşerse.bu kadın bana çok itici geliyor neden seCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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güzelCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ulan miillete ne allh öyle yaratmsCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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sizene yaCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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AcayipCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır