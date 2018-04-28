Bikinili Fotoğraf Paylaşan Özge Ulusoy'un Göbek Deliği Yine Olay Oldu

Bir dönem Hacı Sabancı ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren manken Özge Ulusoy bikinili fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

GÖBEK DELİĞİ YİNE OLAY OLDU

Sosyal medyada bir kez daha göbek deliğinin ortalamanın daha yukarıda olduğuna dikkat çeken yorumlar yapıldı.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

- Özge'nin göbek deliği lens mi?

- Göbek deliği az daha yukarıda olsa gamze olabilirmiş

- Özge'nin göbek deliği gibiyim. Varım ama olmam gereken yerde değilim.

Özge Ulusoy'un o paylaşımı;