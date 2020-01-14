14.01.2020 10:14 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:14

Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında açılış gecesinde yönetmen Biket İlhan'a Meral Okay Özel Ödülü veriliyor.

Bugüne kadar Kayıkçı, Ayın Karanlık Yüzü, Mavi Gözlü Dev, Yarım Kalan Mucize, Çelo gibi filmleri bulunan yönetmenin son film Hilal-i Ammer Cemiyeti Hanımlar Merkezi filmi de Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeizleyiciyle buluşacak.

Kaynak: Bültenler