Bikecik'te ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
İstiklal Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde seyreden Ö.Ö. idaresindeki 11 AY 846 hafif ticari araç, M.Ç. yönetimindeki 34 BID 52 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın etkisiyle otomobil takla atarken, araçlarda bulunan E.S, N.Ö, A.Ç, B.A.Ö, B.N.Ç. ve F.Ç. yaralandı.
Ambulanslarla Gölpazarı Devlet Hastanesine götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur