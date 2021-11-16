BİK Genel Müdürü Duran, Şanlıurfa Valisi Erin'i ziyaret etti

ŞANLIURFA (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yerel basın kuruluşlarıyla istişarelerde bulunmak üzere kente gelen BİK Genel Müdürü Duran, Genel Müdür Yardımcısı Cavit Erkılınç, İlan Müdürü İdris Armağan Çam, Bilgi Teknolojileri Müdürü Ömer Faruk Kaya, İnsan Kaynakları Müdürü Engin Öztürk ve Şanlıurfa BİK Müdürü Rıza Kara, Valiliği ziyaret etti.

BİK heyeti, Vali Erin ile makamında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Erin, yerel basınla sürekli mesai halinde olduklarını belirtti.

Kabulünden dolayı Vali Erin'e teşekkür eden Duran ise dünyada çok hızlı şekilde dijital dönüşümün gerçekleştiğini anlatarak, yerel basına bu hızlı dönüşüme uyum sağlaması için destek olduklarını vurguladı.

Duran, yakın zamanda Şanlıurfa'da da dijital dönüşüm eğitimleri vermeyi planladıklarını kaydetti.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri

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