BİK Genel Müdürü Duran'ın Sakarya ziyaretleri Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret eden Duran, Vali Kaldırım'a görevinde başarı diledi.

Kurumun özellikle pandemi döneminde basın kuruluşlarına verdiği destekler hakkında bilgi veren Duran, Sakarya'nın Türkiye'nin en güzel ve önemli şehirlerinden olduğunu ifade ederek kentin kalkınması ve gelişmesi için yapılacak çalışmaların bir Sakaryalı olarak kendisini de çok mutlu edeceğini kaydetti.

Vali Kaldırım da Duran'a ziyareti için teşekkür ederek, güzel ve ihtişamlı doğa ve turizm değerlerine sahip Sakarya'yı dünya ölçeğinde bir marka yapmak için her platformda güçlü bir şekilde tanıtacaklarını belirtti.

Her Sakaryalıyı bir turizm elçisi gibi şehri tanıtmaya davet eden Vali Kaldırım, Sakarya'nın eşsiz güzellikleriyle dünyanın en büyüleyici mekanlarından birisi olduğunu dile getirdi.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'a ziyarette bulunan Duran, yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Duran, daha sonra Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ı ziyaret etti.

Duran ziyaretlerde Vali Kaldırım, rektörler Savaşan ve Sarıbıyk'a hediye takdim etti.

Ziyaretlerde Duran'a, BİK Sakarya Şubesi Müdürü İbrahim Çorbacı da eşlik etti.

Kaynak: AA