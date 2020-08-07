BİK Genel Müdürü Duran'dan Sakarya'da ziyaretler
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BİK Genel Müdürü Duran'dan Sakarya'da ziyaretler

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran Sakarya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

BİK Genel Müdürü Duran'dan Sakarya'da ziyaretler
07.08.2020 18:25 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:29

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran Sakarya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı ile birlikte Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ı ziyaret etti. Genel Müdür Duran ilk olarak SAÜ Rektörü Savaşan'ı ziyaret etti. Duran, rektör Savaşan'a BİK'in çalışmaları hakkında bilgi verdi. Duran daha sonra SUBÜ Rektörü Sarıbıyık'ı ziyaret etti. Duran, Sakarya'nın ikinci ve yeni üniversitesinin Türkiye ve Sakarya için önemli olduğunu ifade ederek, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

BİK Genel Müdürü Duran son olarak Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Sakarya Valiliği'ne atanan Kaldırım'a görevinde başarılar dileyen BİK Genel Müdürü Duran, kurumun özellikle pandemi döneminde basın kuruluşlarına verdiği destekler hakkında bilgi verdi. Sakarya'nın Türkiye'nin en güzel ve önemli şehirlerinden birisi olduğunu ifade eden Rıdvan Duran, Sakarya'nın kalkınması ve gelişmesi için yapılacak çalışmaların bir Sakaryalı olarak kendisini de çok mutlu edeceğini ifade etti.

Vali Kaldırım, Duran'a ziyareti için teşekkür ederek, dünyanın en güzel ve ihtişamlı doğa ve turizm değerlerine sahip Sakarya'yı dünya ölçeğinde bir marka yapmak için her platformda güçlü bir şekilde tanıtacaklarını ifade etti. Her Sakaryalı'yı bir turizm elçisi gibi şehri tanıtmaya davet eden Vali Kaldırım, Sakarya'nın eşsiz güzellikleriyle dünyanın en büyüleyici mekanlarından birisi olduğunu söyledi. Ziyaret karşılıklı hediye verilmesiyle son buldu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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