Bik Genel Müdür Yardımcısı Canbey Açıklaması

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey, "Bugün tüm dünya ülkeleri hem içeride hem de uluslararası alanda medya konusuna stratejik olarak bakıyor ve bu yönde politikalar geliştiriyor." dedi.

Canbey, Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Topluluğunun Bilgehan Bilgili Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlediği "Basın İlan Kurumu öğrencilerle buluşuyor" konferansında yaptığı konuşmada, iletişim alanında son dönemde önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

Gazetecilikte değişime ayak uydurmanın önemine değinen Canbey, "Medyan her yönüyle toplumun şekillenmesi ve doğruları bulması açısından önemli görevler üstleniyor. Ülkeler için medyanın her zaman stratejik önemi bulunmaktadır. Bu önemin bilgi ve iletişim çağı olarak değerlendirdiğimiz günümüzde arttığını görüyoruz. Bugün tüm dünya ülkeleri hem içeride hem de uluslararası alanda medya konusuna stratejik olarak bakıyor ve bu yönde politikalar geliştiriyor." diye konuştu.

Geleneksel basının internet ve dijital medya olarak iki rakibi olduğunu belirten Canbey, şunları söyledi:

"Artık hayatımızda sosyal medya denen bir şey var. Daha televizyonlarda yayınlanmadan ve yayın yasağı getirilen bir haberi bile canlı olarak veriyor. Böyle bir döneme girdik. O yüzden zamanın ruhu dediğimiz şeyi yakalayamazsak, değişime ayak uyduramazsak gelecekte bazı arkadaşlarımız gazetecilik mesleğinin dışında kalacak. Uyum sağlayabilen ve benimseyen meslektaşlarımız bu işte olmaya devam edecek. Bu yüzden siz genç gazeteci adayları kendinizi geleceğe iyi hazırlamalısınız. Artık herkes gazeteci oldu. Sosyal medyadan herkes her an canlı yayın yapılabiliyor. Elinde cep telefonu olan herkes bir olay oluğunda çekim yaparak Whatsapp haber hattına haber gönderiyor. Şimdi herkesin sosyal medyası ve interneti var."

BİK olarak gazeteciliğin yaşatılması için çalıştıklarını vurgulayan Canbey, "Kaliteli gazetelerin çıkmasını istiyoruz ve sadece kaliteli gazetelerin çıkmasını değil kaliteli gazetecilerin de yetişmesini istiyoruz. Bizim aynı zamanda iyi ve vicdanlı bir insan olmamız gerekiyor." dedi.