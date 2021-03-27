BİK Genel Kurulu'na katılacak Anadolu gazete temsilcileri 2 Mayıs'ta belirlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BİK Genel Kurulu'na katılacak Anadolu gazete temsilcileri 2 Mayıs'ta belirlenecek

Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç - Haberler | Güncel
BİK Genel Kurulu'na katılacak Anadolu gazete temsilcileri 2 Mayıs'ta belirlenecek

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu'na katılacak Anadolu gazete sahipleri temsilcilerinin seçimi 2 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak.

Aralarında polis, avukat bile var! 'Tokatçılar' örgütü tek bir fotoğrafla yakayı ele verdi
Aralarında polis, avukat bile var! 'Tokatçılar' örgütü tek bir fotoğrafla yakayı ele verdi
Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi
Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu'na katılacak Anadolu gazete sahipleri temsilcilerinin seçimi 2 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak.

BİK'ten yapılan açıklamada, İstanbul, Ankara ve İzmir dışında kalan Anadolu gazete sahiplerini temsil edecek 3 üyenin belirlenmesi için yapılacak seçime ilişkin usul ve esaslar duyuruldu.

Kurumun 31. Dönem Genel Kurulu'nda Anadolu gazete sahiplerini temsilen görev alacak, farklı coğrafi bölgelerden 3 üyenin tespiti için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı internet sitesinde seçim çağrısı yapıldığı belirtilen açıklamada, seçimin 2 Mayıs'ta Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu'nda saat 10.00'da başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, Genel Müdürlük tarafından 5 Nisan'a kadar muhatap gazetelere davetiye gönderileceği, temsilci seçilmek isteyenlerin de 12 Nisan'a kadar dilekçeyle adaylık başvurusu yapması gerektiği anlatılarak, seçimin Kovid-19 salgını dikkate alınarak çoğunluk aranmaksızın bir oturumda yapılacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Bahar Candan Demet Akalın Birkan Sokullu
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Atv Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BİK Genel Kurulu'na katılacak Anadolu gazete temsilcileri 2 Mayıs'ta belirlenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 13:37:45. #1.16#
title