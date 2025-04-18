Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi

Erdoğan'dan muhalefete sert çıkış: Hepsini fişlediler
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna devam kararı verildi

Ekrem İmamoğlu için mahkemeden yeni karar
Diyanet'in cuma hutbesi Rasim Ozan Kütahyalıyı akıllara getirdi

Diyanet'ten dikkat çeken hutbe! Akıllara Rasim Ozan Kütahyalı geldi
'Sigaram yok' deyince 2 magandanın saldırısına uğradı

Magandaların isteğini reddeden genç kız ulu orta saldırıya uğradı

Bihter filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bihter filmi ne zaman, nerede çekildi?

Bihter filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bihter filmi ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bihter filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bihter konusu, özeti ve Bihter oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bihter filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Bihter filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bihter filmini izleyecek olanların merak ettiği Bihter konusu nedir, Bihter oyuncuları kimler ve Bihter özeti gibi konuları inceliyoruz.

BİHTER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sevilmeye aç Bihter zengin, saygıdeğer, yaşça kendinden büyük Adnan'ı toplumun ve para avcısı annesinin ona yaftaladıklarından kurtulmak için çıkış bileti olarak görür. Fakat çok geçmeden kocasının ilgisinden tatmin olmadığını, her genç kadın gibi başka ihtiyaçları olduğunu keşfeder. Alienin yakışıklı üyesi Behlül'le yasak bir aşk yaşayacak, hatta bu aşk için ölecek kadar cesurdur Bihter.

BİHTER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Farah Zeynep Abdullah - Bihter

Boran Kuzum - Behlül

Osman Sonant - Adnan Bey

Hande Ataizi - Firdevs Hanım

Helin Kandemir - Nihal

Nezaket Erden - Peyker

Lorin Menhart - Beşir

Mertcan Tekin - Nihat

Mert İnce - Bülent

Ebru Özkan - Matmazel

Tilbe Saran - Arsen Hala

BİHTER FİLMİ NE ZAMAN

NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul'un Beykoz, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy ve Beyoğlu gibi semtlerinde gerçekleştirildi.

Çıkış tarihi 16 Kasım 2023

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.