Bihter filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bihter filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Bihter filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bihter filmini izleyecek olanların merak ettiği Bihter konusu nedir, Bihter oyuncuları kimler ve Bihter özeti gibi konuları inceliyoruz.

BİHTER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sevilmeye aç Bihter zengin, saygıdeğer, yaşça kendinden büyük Adnan'ı toplumun ve para avcısı annesinin ona yaftaladıklarından kurtulmak için çıkış bileti olarak görür. Fakat çok geçmeden kocasının ilgisinden tatmin olmadığını, her genç kadın gibi başka ihtiyaçları olduğunu keşfeder. Alienin yakışıklı üyesi Behlül'le yasak bir aşk yaşayacak, hatta bu aşk için ölecek kadar cesurdur Bihter.

Farah Zeynep Abdullah - Bihter

Boran Kuzum - Behlül

Osman Sonant - Adnan Bey

Hande Ataizi - Firdevs Hanım

Helin Kandemir - Nihal

Nezaket Erden - Peyker

Lorin Menhart - Beşir

Mertcan Tekin - Nihat

Mert İnce - Bülent

Ebru Özkan - Matmazel

Tilbe Saran - Arsen Hala

NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul'un Beykoz, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy ve Beyoğlu gibi semtlerinde gerçekleştirildi.

Çıkış tarihi 16 Kasım 2023