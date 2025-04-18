Bihter filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bihter filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bihter filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bihter konusu, özeti ve Bihter oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bihter filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Bihter filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bihter filmini izleyecek olanların merak ettiği Bihter konusu nedir, Bihter oyuncuları kimler ve Bihter özeti gibi konuları inceliyoruz.
BİHTER FİLMİ KONUSU NEDİR?
Sevilmeye aç Bihter zengin, saygıdeğer, yaşça kendinden büyük Adnan'ı toplumun ve para avcısı annesinin ona yaftaladıklarından kurtulmak için çıkış bileti olarak görür. Fakat çok geçmeden kocasının ilgisinden tatmin olmadığını, her genç kadın gibi başka ihtiyaçları olduğunu keşfeder. Alienin yakışıklı üyesi Behlül'le yasak bir aşk yaşayacak, hatta bu aşk için ölecek kadar cesurdur Bihter.BİHTER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Farah Zeynep Abdullah - Bihter
Boran Kuzum - Behlül
Osman Sonant - Adnan Bey
Hande Ataizi - Firdevs Hanım
Helin Kandemir - Nihal
Nezaket Erden - Peyker
Lorin Menhart - Beşir
Mertcan Tekin - Nihat
Mert İnce - Bülent
Ebru Özkan - Matmazel
Tilbe Saran - Arsen HalaBİHTER FİLMİ NE ZAMAN
NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri İstanbul'un Beykoz, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy ve Beyoğlu gibi semtlerinde gerçekleştirildi.
Çıkış tarihi 16 Kasım 2023