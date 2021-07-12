Bige Önal ile Aras Bulut İynemli çiftinden üzücü haber
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Bige Önal ile Aras Bulut İynemli çiftinden üzücü haber

Bige Önal ile Aras Bulut İynemli çiftinden üzücü haber
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, 6 yıldır beraberlik yaşadığı oyuncu Bige Önal ile yollarını ayırdı. İşte flaş ayrılığın perde arkası...

Son olarak 'Çukur' dizisinde rol alan oyuncu Aras Bulut İynemli'nin özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İynemli ile 6 yıldır beraberlik yaşadığı Bige Önal yollarını ayırma kararı aldı. Aynı ajansa bağlı olarak çalışan iki oyuncu geçen günlerde Göcek'te tatil yapmıştı.

"LÜTFEN BİR DAHA SORMAYIN"

Bige Önal geçen günlerde gazetecilerle karşılaşmış ve evlilik sorusuna "Sürekli aynı soruyu soruyorsunuz ve aynı cevabı alıyorsunuz Lütfen bir daha sormayın" demişti.

Bige Önal ile Aras Bulut İynemli çiftinden üzücü haber
Bige Önal ile Aras Bulut İynemli çiftinden üzücü haber
Bige Önal ile Aras Bulut İynemli çiftinden üzücü haber

Kaynak: Snob Magazin

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