Bige Önal'dan ayrılan Aras Bulut İynemli'den flaş hamle

6 yıldır beraber olan Aras Bulut İynemli ile Bige Önal çiftinin yollarını ayırması şaşkınlık yaratmıştı. Ayrılık sonrası İynemli'nin ilk işi bakın ne oldu...