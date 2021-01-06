Bigadiçli muhtardan mahalleye ücretsiz internet hizmeti
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Bigadiçli muhtardan mahalleye ücretsiz internet hizmeti

06.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:50
Bigadiçli muhtardan mahalleye ücretsiz internet hizmeti

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bağlı Hacıömerderesi Mahallesi Muhtarı Ercan Kartal, öğrencilerin uzaktan ders çalışabilmeleri için kablosuz internet hizmeti başlattı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bağlı Hacıömerderesi Mahallesi Muhtarı Ercan Kartal, öğrencilerin uzaktan ders çalışabilmeleri için kablosuz internet hizmeti başlattı.

Öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına uyarak uzaktan eğitim almalarını imkan tanıyan Kartal, interneti herkese şifresiz açarak muhtarlık binasına gelemeyen öğrencilerin de yükselticilerle evlerinde eğitim görmelerini sağlıyor.

Ercan Kartal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnternetin aylık ücretini cebimden karşılıyorum. Kimseden hiçbir ücret talep etmiyorum. Yeter ki çocuklarımız okusun, vatanına, milletine saygılı olsunlar." ifadelerini kullandı.

Uzaktan eğitimlerini muhtarlık binasında ve evlerinde yapan öğrenciler ise kendilerine bu imkanı sağlayan Kartal'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak

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