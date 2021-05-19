Bigadiç'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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Bigadiç'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Bigadiç'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yahya Baloğlu yönetimindeki 10 Y 4105 motosiklet, Salmanlı Mahallesi Mezarlığı mevkisinde Arif Yılmaz'ın kullandığı 45 ES 936 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, motosikletteki sürücü Baloğlu ile Samet Subaşıoğlu yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bigadiç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bigadiç'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Bigadiç'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Bigadiç'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak

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Bigadiç'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Haberler
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