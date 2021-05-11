Bigadiç'te düzenlene uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin kenevir yetiştirip sattığı bilgisini aldı.
Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 70 kök kenevir ele geçirdi.
Ekiplerce yakalanan zanlının işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak