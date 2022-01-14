BİGACEM'den İHA Bitlis temsilciliğine ziyaret

BİTLİS (İHA) - Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Başkanı Sinan Aygül ve cemiyet Genel Sekreteri Hakan Okay, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) Bitlis temsilcilik ofisini ziyaret etti.

Tatvan ilçesinde bulunan İHA temsilcilik ofisine gerçekleştirilen ziyaret kapsamında İHA Bitlis Temsilcisi Mücahit Tarlan ile bir araya gelen BİGACEM ekibi, "Hayırlı olsun" dileklerini iletti.

İHA ve BİGACEM'in çalışmaları konusunda bilgi alışverişinin de yapıldığı ziyarette BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, kentin tanıtımına katkılarından dolayı Mücahit Tarlan'a teşekkürlerini ileterek, başarılarının devamını diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İHA Temsilcisi Mücahit Tarlan ise, iyi dilek ve temennilerden ötürü teşekkürlerini iletti. - BİTLİS

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