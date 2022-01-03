Biga Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Yavuz güven tazeledi

ÇANAKKALE (AA) - Biga Kahveciler Esnaf Odası Başkanlığına yeniden İlhan Yavuz seçildi.

Üye sayısı 308 olan odanın olağan genel kurulu, Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan'ın divan başkanlığında Biga Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu faaliyet raporu, gelir gider hesapları okunarak, yönetim kurulu ve denetim kurulu tarafından ibraz edildi.

Tek listeyle gidilen seçimde, 142 oy alan İlhan Yavuz yeniden başkan seçildi.

Yavuz başkanlığındaki yönetim kurulunda Ali Akçak, Hasan Gür, Yakup Koca, Galip Akbaş, Hüseyin Tekin ve Mehmet Gül, denetim kurulu ise Hasan Akarsu, İsmail Aydın ve Yalçın Uslu'dan oluştu.

AA / Serten Akkaya - Son Dakika Haberleri

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