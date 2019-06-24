Biga'da ev yangını
Biga'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Biga'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Sakarya Mahallesi Barış Caddesi'nde iki katlı bir binanın ikinci katında Ferhan Güler'e ait evde yangın çıktı.
Evin mutfak kısmında bulunan tüpün hortumundan çıktığı tahmin edilen yangına Biga Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.
Kaynak: AA
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