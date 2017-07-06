Biga'da Domates Hasat Şenliği Düzenlenecek

Çanakkale'nin Biga Ziraat Odası, 'Biga Domates Hasat Şenliği' hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.



Ziraat Odası Meclis Salonunda gerçekleşen bilgilendirme toplantısına Biga İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Vasfi Karaca, Biga Ziraat Odası Başkanı Beytullah Elmacı ve Ziraat odası Genel Sekreteri Arif Ödül katıldı.



Biga'nın, tarım, sanayi ve üniversite şehri olduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı Beytullah Elmacı, "Biga tarımın yıllık getirisi Biga'ya 937 milyon TL.Bunun bitkisel üretimine bakarsak 542 milyon TL, bitkisel üretimde de konumuz domates olduğuna göre domatese bakarsak domatesin yıllık getirisi ortalama 100 ve 120 milyon TL civarında yıllara göre değişiyor . En çok ekilen domates çeşitleri maysalon, simena tura dediğimiz yuvarlak çeşitler, birde yine toryy, bolgon dediğimiz sivri çeşitler ekiliyor. Bunlar Biga genelinde 30 bin dekarda ekiliyor. 30 bin dekarda yaklaşık 200 bine yakın tonaj elde ediliyor. Domatesin en çok ekildiği köyler en Biga'nın doğu yakası aslında neredeyse bütün köylerde ekiliyor. Bunların bütün fide ihtiyaçlarını Biga Ziraat Odası karşılıyor. 3 milyon fide satışı yapıyoruz. Bitkisel üründe birinci gelen çeltiktir. Yalnız ikicisi sırayı bazen mısır, bazen domates oluyor. Yani domates Biga için önemli. Ayrıca 14 Temmuz'da yapılacak olan Domates şenliğimizde yarışmada olacak. Yarışma katılacak olan çiftlerimiz 14 Temmuz Cuma günü saat 10: 00'a kadar 1 kasa domateslerini şenliğin yapılacağı Bozlar köyüne getirmelerini rica ediyoruz" dedi.



Biga İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Vasfi Karaca ise, "Bozlar ve Sinekçi köyünde çeşit dememiz var Ege Tarımsal Araştırma Endüstrisi ile birlikte yaptığımız 4 çeşit deneme yapıyoruz. Çeşitleri gördüm genel anlamda iyi. İnşallah 14 Temmuz'a yetişecek zaten en güzel domates yarışması yapılacak jüriyi oluşturmaya başladık. Teşvik amaçlı yaptığımız bir yarışma. Yeni çeşitlerin tanımı, yeni çeşitlerin performansı gölgeye uyumu bizler için önemli pembe domates var. İçlerinde yine çok iri bir köy domates diye geçen bir çeşit var kolay yetişen bilen ucuz tohumlardan yetişen tek dez avantajı bir tanesi 400 gr civarı oluyor. Satışta sorun yaşayabilir çiftçi. İlçemizde ürünler güzel yetişiyor" diye konuştu. - ÇANAKKALE