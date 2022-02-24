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Biga'da 400 kişiye günlü sıcak yemek dağıtılıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Biga'da 400 kişiye günlü sıcak yemek dağıtılıyor

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kaymakamlık tarafından Aşevi Projesi hayata geçirildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kaymakamlık tarafından Aşevi Projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda 400 kişiye günlük sıcak yemek dağıtılıyor.

Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sunulan ve onaylanan Aşevi Projesi kapsamında sıcak yemek ihtiyacı karşılanan haneleri ziyaret etti. Bakacak çiftliği Köyünde sıcak yemek dağıtımına katılan Kaymakam Erdinç Dolu yaptığı açıklama, "Aşevi Projesi kapsamında günlük 400 vatandaşımızın evine sıcak yemek ulaştıracağız. Aşevi Projemizin hayata geçirilmesinde verdikleri desteklerden dolayı Valimiz Sayın İlhami Aktaş'a, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Sayın Bülent Turan'a teşekkür ederim" dedi.

Ziyarette, Dolu'ya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nermin Şahin, Bakacak çiftliği Köy Muhtarı Metin Saygılı ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Tahsin Ergün eşlik etti. - ÇANAKKALE

Biga'da 400 kişiye günlü sıcak yemek dağıtılıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Erdinç Dolu, Çanakkale, Yerel, Haberler

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