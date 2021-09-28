BIG, TuGuX ile yollarının ayrıldığını duyurdu

Almanya merkezli espor organizasyonu BIG tarafından yapılan son açıklama ile birlikte Tugay "TuGuX" Keskin'in BIG Academy'deki hikayesinin sona erdiği duyuruldu.

2020'nin Mart ayından beri BIG Academy takımının koçluğunu üstlenen ve birçok başarıya imza atan Keskin'e takım tarafından yapılan açıklamada "Sıkı çalışman için teşekkürler TuGuX. BIG OMEN Academy'nin baş antrenörü olarak görevinden ayrılacak ve yeni bir girişimde bulunacak." sözleri ile veda edildi.

30 yaşındaki oyuncu ise bu ayrılığı 20 Eylül Pazartesi günü Twitter hesabı üzerinden kendi takipçileri ile paylaşmıştı. Oyuncu kendi yaptığı açıklamada "@BIGCLANgg Academy ile bu kadar. Onlara gelecek turnuvalarında en iyisini diliyorum. Artık akademi takımlarına koçluk yapmayacağım, özellikle de yarı zamanlı değil. İddialı bir projeniz varsa bana bildirin." demişti.

2006 yılından 2017 yılına kadar profesyonel olarak Counter-Strike arenasında oyuncu olarak boy gösteren Keskin, kısa bir aranın ardından 2020'de koş olarak BIG ekibine dahil olmuştu.

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