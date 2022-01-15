Biden yönetimi, seçim tehditlerine karşı istihbaratı koordine etmek için yetkili atadı - Haberler
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Biden yönetimi, seçim tehditlerine karşı istihbaratı koordine etmek için yetkili atadı

Biden yönetimi, seçim tehditlerine karşı istihbaratı koordine etmek için yetkili atadı
AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel

ABD'de Biden yönetiminin, Rusya, Çin ve diğerlerinden seçimlere yönelik gelebilecek tehditlere yanıt verme konusunda istihbaratı koordine etmek için yetkili atadığı bildirildi.

ABD'de Biden yönetiminin, Rusya, Çin ve diğerlerinden seçimlere yönelik gelebilecek tehditlere yanıt verme konusunda istihbaratı koordine etmek için yetkili atadığı bildirildi.

Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'in sözcüsü Nicole de Haay, yaptığı açıklamada, Jeffrey Wichman'ın "seçim tehditleri yetkilisi" olarak atandığını duyurdu.

De Haay, Jeffrey Wichman'ın üst düzey karşı istihbarat ve siber görevler de dahil 30 yıldan fazla süredir ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatında (CIA) hizmet verdiğini söyledi.

"Seçim tehditleri yetkilisi", 18 üyeli istihbarat topluluğundaki tüm seçim güvenliği çabalarını koordine etmekten sorumlu olacak.

Söz konusu istihbarat birimlerinin tüm siber saldırıları tespit ve caydırma girişimlerinin atanan yeni yetkilinin koordinasyonuyla yürütüleceği kaydedildi.

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AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
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ABD'de Biden yönetiminin, Rusya, Çin ve diğerlerinden seçimlere yönelik gelebilecek tehditlere yanıt verme konusunda istihbaratı koordine etmek için yetkili atadığı bildirildi.

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