Biden ve Putin zirvesinin 15-16 Haziran'da Cenevre'de yapılacağı öne sürüldü

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilmesi planlanan zirvenin 15-16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağı iddia edildi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilmesi planlanan zirvenin 15-16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağı iddia edildi.

Associated Press'in (AP) konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray ve Kremlin, Biden-Putin zirvesini gelecek ay Cenevre'de yapmayı planlıyor.

Öte yandan zirve için 15-16 Haziran tarihlerinin değerlendirildiği ve plana iki ülkenin ulusal güvenlik danışmanları arasında bu hafta içinde Cenevre'de yapılan görüşmelerde son halinin verileceği kaydedildi.

Biden, Putin ile 13 Nisan'da iki ülke ilişkilerinin gerilmesinin ardından yaptığı telefon görüşmesinde 3. bir ülkede bir zirve teklifi yapmıştı.

Bunun ardından Beyaz Saray ve Kremlin ekipleri zirvenin detayları için görüşmelere başlamıştı.

Beyaz Saray Biden ve Putin zirvesine ilişkin detay vermemişti

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, bugün yaptıkları görüşme sonrası yayımladıkları ortak açıklamada, bu görüşmenin zirve açısından önemli olduğunu ancak zirvenin yeri ve zamanının ilerleyen zamanda duyurulacağını bildirmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de bugünkü basın toplantısında, Biden-Putin zirvesinin tarihi ve yerine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan