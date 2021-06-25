Biden ülkedeki en önemli konudan bahsetmeyi unuttu! Kamala Harris kulağına fısıldadı
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Biden ülkedeki en önemli konudan bahsetmeyi unuttu! Kamala Harris kulağına fısıldadı

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'ın YouTube kanalında yayınlanan konuşmasında, Miami'de onlarca kişinin enkaz altında kaldığı çok katlı bir binanın trajik çöküşünden bahsetmeyi unuttu. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kulağına fısıldayıp konuyu hatırlatması üzerine özür dileyen Biden, sözlerine devam etti.

ABD Başkanı Biden, konuşmasını bitirmeye çalışırken gazetecilere helikoptere binme zamanının geldiğini söyledi.

KAMALA HATIRLATINCA ÖZÜR DİLEYİP SÖZLERİNE DEVAM ETTİ

Bu sırada Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in birkaç cümle fısıldayarak Biden'a yaklaştığı görüldü. Harris'in, Miami'deki binanın çökmesiyle ilgili konuşması gerektiğini hatırlatması üzerine Biden, özür diledikten sonra sözlerine devam etti.

ENKAZ ALTINDA KAÇ KİŞİNİN OLDUĞU BİLİNMİYOR

Florida eyaletinde 102 kişinin yaşadığı 12 katlı bina yıkılmıştı. En az bir kişinin öldüğü olayda, enkazdan şimdiye kadar 35 kişi çıkarıldı. Enkaz altında kaç kişi olduğu ise bilinmiyor.

Biden ülkedeki en önemli konudan bahsetmeyi unuttu! Kamala Harris kulağına fısıldadı
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