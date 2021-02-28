Biden, Trump'ın kapattığı köprüyü açtı! Yüzlerce göçmen ABD'ye giriş yaptı
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Biden, Trump'ın kapattığı köprüyü açtı! Yüzlerce göçmen ABD'ye giriş yaptı

28.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 28.02.2021 16:51

ABD'de Trump'ın göçmenler için izlediği sert politika, Biden döneminde değişti. Joe Biden, ABD ile Meksika'yı birbirine bağlayan Gateway Uluslararası Köprüsü'nü açarken, aylardır sınırda bekleyen 700 göçmen ABD'ye giriş yaptı. Biden, seçim zamanı göçmenlere yönelik sert politikanın hafifletileceğine dair söz vermişti.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da göreve başladıktan hemen sonra göçmenler için sert politikalar uyguladı.

TRUMP, GÖÇMENLERİN ABD'YE GİRİŞİNİ ENGELLEMİŞTİ

Özellikle ABD ile Meksika birbirine bağlayan Gateway Uluslararası Köprüsü'nü kapatarak insanların geçişini engelleyen Trump, bu hareketiyle dünya gündemine oturmuştu.

GÖÇMENLER ÜLKEYE GİRİŞ YAPTI

Başkanlık seçimlerinde Trump'tan koltuğu devralan Biden ise Trump'ın tersi bir politika izledi. Biden, ABD ile Meksika'yı birbirine bağlayan Gateway Uluslararası Köprüsü'nü açtı. Aylardır sınırda bekleyen 700 göçmen ABD'ye giriş yaptı. Göçmenler Biden'ın kendilerini mağdur etmeyeceğine inandıklarını ve kısa sürede sığınma hakkı alacaklarını aktardı. Ayrıca Biden seçim zamanı verdiği sözünü de tutmuş oldu.

DAHA FAZLA KİŞİNİN GİRİŞ YAPMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı sözcüsü Silvia Garduno geçen hafta önce 27 kişinin Cuma günü 100 kişinin Meksika sınırından ABD'ye geçiş yaptığını ve daha fazla kişinin giriş yapmasını beklediklerini söyledi.

Biden, Trump'ın kapattığı köprüyü açtı! Yüzlerce göçmen ABD'ye giriş yaptı
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