Biden, Trump'ın kaldırdığı Kovid-19 seyahat yasağını geri getirdi
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Biden, Trump'ın kaldırdığı Kovid-19 seyahat yasağını geri getirdi

25.01.2021 23:07 | Son Güncelleme: 25.01.2021 23:49

ABD Başkanı Joe Biden, Schengen bölgesi, İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'dan bu ülkeye seyahat eden ve ABD vatandaşı olmayan kişilere yönelik seyahat yasağı getiren kararnameye imza attı.

Biden, önceki Başkan Donald Trump'ın Kovid-19 nedeniyle söz konusu ülkelere uygulanan seyahat yasağının, 26 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırılması kararını geçersiz kılan bir kararname imzaladı ve önceki listeye Güney Afrika'yı da ekledi.

İmzaladığı kararnamede Biden, "Kovid-19'un mutasyonlarını ve hastalığın yayılmaya devam ettiğini göz önüne alarak, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), uluslararası seyahat politikalarını yeniden inceledi. Schengen bölgesi, İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'daki sağlık durumlarının incelenmesinin ardından ABD'ye gelen kişilere yönelik seyahat kısıtlaması uygulanmasına karar verdik." ifadesini kullandı.

Buna göre, kararnamede yer alan ülkelerden seyahat eden ya da son 14 günde bu ülkelerde bulunan ABD vatandaşı olmayan kişiler, ABD'ye kabul edilmeyecek.

TRUMP YASAĞI KALDIRMIŞTI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Mart 2020'de yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Kovid-19 nedeniyle Schengen ülkelerine seyahat kısıtlaması getirmiş, listeye daha sonra İngiltere, İrlanda ve Brezilya da eklenmişti.

Trump, 18 Ocak'ta imzaladığı kararname ile bu kısıtlamanın 26 Ocak 2021'de kalkacağını belirtmişti.

Biden, Trump'ın kaldırdığı Kovid-19 seyahat yasağını geri getirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Haber Yorumları (1)
CİMBOMLU: Avrupa sandi ki Biden dost, puhahaha.
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