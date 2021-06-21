Biden, Katolik piskoposları kızdırdı! Kürtaj yasasına verdiği destekten dolayı aforoz edilebilir

ABD Başkanı Biden'ın, kürtaj haklarına verdiği destek Katolik kilisesi tarafından tepki gördü. Biden'ı "Kutsal Efkaristiya" olarak bilinen ayinden men etmek için hazırlanan taslağa destek veren Katolik piskoposlar, Biden'ın aforoz edilmesine neden olabilir.

ABD'de Katolik piskoposlar, Başkan Joe Biden'ı, kürtaj haklarına verdiği destek nedeniyle, Hristiyanlar tarafından "Kutsal Efkaristiya" olarak bilinen ayinden men etmek için taslak yönergeler üzerinde ezici bir çoğunlukla oy kullandı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; bu adımı atma konusunda çekinceleri olan Vatikan'ın uyarılarına rağmen oy kullanılması, Kilise'deki muhafazakar hareketin baskınlığını yansıtıyor.

24'E KARŞI 73 OYLA KABUL EDİLDİ

John F. Kennedy'den sonra ülkedeki ikinci Katolik başkanı hedef alan bu karar cuma akşamı yayınlandı. Karar oy çokluğuyla, 24 ret oyuna karşılık 73 kabul oyuyla kabul edildi.

3'TE 2'SİNİN ONAY GEREKİYOR

Kararla ilgili resmi metin henüz yayınlanmadı. Nihai onay için piskoposlar meclisinin üçte iki onayı gerekiyor. ABD Kongresi'ndeki 60 Katolik Demokrat, piskoposları "devam etmemeye ve ayinlerin kutsallığına gölge düşürmemeye" çağırdılar, piskoposların birleştirici olması gerektiğini belirttiler.