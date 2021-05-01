Biden'ın skandal sözlerine karşın belgeli kanıt: Tüm yaşananlar arşivlerde kayıtlı
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Biden'ın skandal sözlerine karşın belgeli kanıt: Tüm yaşananlar arşivlerde kayıtlı

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Geçtiğimiz günlerde Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' ifadesi büyük yankı uyandırmış, Türkiye'den kınamalar peş peşe gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, dönemle ilgili tüm belgelerin Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda olduğunu söyleyerek, "Her şey açıkça görülüyor, Ermenilerin buradan çıkarılmasına lüzum yoktur, sevk edilirlerse de geri dönebileceklerine dair belgeler elimizde, hepsi de erişime açık" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin kullandığı 'soykırım' ifadesine Türkiye 'arşiv' resti çekti. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, devlet hafızasında yer alan o belgelerden bazılarını anlatarak, konuyla ilgili olan yüz binlerce arşivin erişime açık olduğunu belirtti.

YÜZ BİNLERCE BELGE VAR

CNN Türk'ün haberine göre, Prof. Dr. Uğur Ünal, "Bugün 100 milyonun üzerinde belge var. Bunların yüzbinlerce 1915 olayları ile ilişkili olduğunu görüyoruz. Devlet Arşivleri Başkanlığımız yüz binlerce belgeyi araştırmaya açmış durumdadır. Bu belgede Diyarbakır, Harput, Sivas... 'Buradaki Ermenilerin buradan çıkarılmasına lüzum yoktur' diyerek dahiliye nezaretinden Erzurum'a gönderilmiş olan bir kararı görüyoruz. Ahvali harbiye dolayısıyla bir mahalden çıkarılarak diğerine sevk edilen bilimum ahalinin o gönderilmiş oldukları yere avdetlerine, yani geri dönmesine müsaade edildiği, geri dönecekleri, aynı şekilde mallarına sahip olabilecekleri ifade ediliyor" dedi.

14 SENEDE 5 ERMENİ TARİHÇİ GELMİŞ

Arşivlerdeki belgeler için Ermeni tarihçilerinin gelip gelmediği sorusuna ise Prof. Dr. Ünal, "Son 14 sene içerisinde sadece Ermeni 5 araştırmacının geldiği kayıtlarımızda yer alıyor" yanıtını verdi.

BELGELER ARAŞTIRMACILARA AÇIK

1915 olaylarını incelemek isteyen tarihçiler, devlet arşivlerindeki araştırma salonunda hem basılı eserleri hem de döneme ait yüz binlerce belgenin dijital kopyalarını inceleyebiliyorlar.

Biden'ın skandal sözlerine karşın belgeli kanıt: Tüm yaşananlar arşivlerde kayıtlı
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Haber Yorumları (2)
EROL AHMET: hep oyle olmustur ve olacak her dusmanlikta neymis sozde soy kirimi imis turkiyeye kendi yaptiklari vahsiliklere ortak sokmak istiyorlar abdnin bunu soylemesi mutefikligi bitirmektir kimse abd ile kol kola savasmaz onu unutsunlar bitti artik saga degismenin vakti gelmistir
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BEKİR YAPİCİ: peki devlet olarak bu belgeleri tüm dünyaya göstermek birilerinin gözüne sokmak icin herhangi bir calisma varmi ben 66 yasindayim duymadim her 3-5 yilda bir birileri cikip türkiyeyi sucluyor bizim politikacilar sadece icerde kem küm laf üretiyor 90 yildir bu suclamaya karsi gelmis gecmis hükümetlerimizde ciddi bir calisma arastirma resmi belgeleri tercüme ederek zamanin yabanci konsoloslarin gazetecilerinin yazdiklarinl toparlayarak yabanci ülkelerde lobi kurma girisimleri tanitim niye yok
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