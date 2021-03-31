Biden'ın köpeği, bir çalışanı ısırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Biden'ın köpeği, bir çalışanı ısırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Biden'ın köpeği, bir çalışanı ısırdı

ABD Başkanı Joe Biden'ın köpeği Major, bir Ulusal Park Servisi çalışanını ısırdı.

TikTok'un 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun sonu oldu
TikTok'un 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun sonu oldu
ABD'nin casus kedi projesi yıllar sonra ortaya çıkan belgelerle ifşa oldu
ABD'nin casus kedi projesi yıllar sonra ortaya çıkan belgelerle ifşa oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın köpeği Major, bir Ulusal Park Servisi çalışanını ısırdı.

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın 2018 yılında sahiplendiği köpek, Beyaz Saray'da bir kişiyi daha ısırdı. Daha önce de bir Beyaz Saray çalışanını ısıran ve sonrasında Biden çiftinin Wilmington'daki evine gönderilen Major'ın Beyaz Saray'ın bahçesinde Pazartesi günü bir kişiyi ısırdığı öğrenildi. Jill Biden'ın Basın Sekreteri Michael LaRos, Major'un bir Ulusal Park Servisi çalışanını ısırdığını ve çalışanın sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildiğini söyledi. LaRos, Major'un çevresine alışmaya çalıştığını ve Ulusal Park Servisi çalışanını bahçede gezinti sırasında ısırdığını belirtti.

Major, Biden çiftinin sahiplendiği iki Alman köpeğinden biri. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Sezen Aksu Acun Ilıcalı Merve Boluğur
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Dünya Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Biden'ın köpeği, bir çalışanı ısırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 11:36:38. #1.16#
title