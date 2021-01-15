Biden'ı Lady Gaga ve Jennifer Lopez "karşılayacak"
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Biden'ı Lady Gaga ve Jennifer Lopez "karşılayacak"

15.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:43
Biden'ı Lady Gaga ve Jennifer Lopez

Lady Gaga'nın ABD ulusal marşını söyleyeceği törende, Jennifer Lopez de konser verecek.

Lady Gaga'nın ABD ulusal marşını söyleyeceği törende, Jennifer Lopez de konser verecek.

Yemin töreni hem yeni tip koronavirüs salgını hem de 6 Ocak'taki ABD Kongresine baskının ardından sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşecek.ABD'li ünlü aktör Tom Hanks'in sunuculuğunu yapacağı yemin töreninde Jon Bon Jovi, Justin Timberlake ve Demi Lovato da performans sergileyecek.

Güvenlik önlemlerinin üst düzeye çıkarıldığı başkent Washington'da yemin töreninin yapılacağı gün 20 bin ulusal muhafız görev yapacak.

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Kaynak: Hürriyet

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